Castelvetrano, fiamme dentro ex tiro a segno. Possibile origine dolosa. Sul posto Vv. del Fuoco e Polizia Municipale

di: Redazione - del 2023-07-23

Incendio stamane a Castelvetrano intorno alle ore 11:00. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell'ex tiro a segno di via Serpotta ad angolo con la Piazza Ciaccio Montalto. All’interno dell'immobile vi erano divani e materassi distrutti dalle fiamme ed è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco di Castelvetrano e la Polizia Municipale. Pare che l’incendio sia di origine dolosa perche davanti alla porta d’ingresso c’erano degli indumenti ed è stato riscontrato un odore acre di benzina. L'ex tiro a segno è di proprietà statale ma, probabilmente, è stato affidato in concessione al Comune che vi doveva aprire degli uffici sotto la sindacatura di Gianni Pompeo.