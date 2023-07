(VIDEO) Crisi idrica, Consorzio Bonifica AG 3, gli agricoltori: "Olive da mensa a forte rischio"

di: Redazione - del 2023-07-24

Non è la prima volta che in questo periodo dell'anno, la crisi idrica colpisce il comprensorio Castelvetrano, Partanna e Campobello, e le Olive da Mensa che richiedono per la loro crescita e l'ingrossamento una giusta quantità di acqua, sono a forte rischio.

Il rappresentante degli agricoltori della zona, Salvatore Ippolito, ha spiegato il momento difficile e soprattutto la questione legata alle Olive da Mensa che rischiano entro poco tempo di essere poi raccolte come Olive da Olio con un grave danno all'economia agricola del territorio.

Guarda il video: