Castelvetrano piange Rino Carollo. Un passato a RCV e juventino doc

di: Redazione - del 2023-07-24

Rino Carollo si è spento stamani, persona molto conosciuta a Castelvetrano, in passato il suo impegno nella storica emittente radiofonica di RCV. Molto appassionato di calcio e tifosissimo della Juventus era una persona conosciuta e ben voluta. Ironico e molto presente sui social dove spesso "pungeva" gli amici interisti e milanisti.

Il ricordo del caro amico Baldassare Genova: "Un'altro mio caro amico è andato via il cuore mi piange come non mai. Ciao Rino Tvb". Pietro Errante già giornalista del gds ha voluto dedicare un post all'amico scomparso: "Apprendere della morte improvvisa e prematura di un carissimo amico è notizia che ti sconvolge come quella di un fratello, perché per me Rino Carollo era come un fratello. Preziosissimo mio collaboratore quando Rcv aveva una redazione giornalistica di cui Rino era una colonna portante e che io per anni con orgoglio ho diretto avendo modo di apprezzarne le doti umane e professionali.. Sono davvero addolorato nell'apprendere questa drammatica notizia e mi associo al dolore di quanti gli hanno voluto bene, dei familiari, dei moltissimi amici che Rino ha saputo conquistare e coltivare col suo carattere dolce, con la sua spiccata professionalità e col senso della partecipazione non disgiunto da una innata competenza giornalistica. L'eterno riposo donagli Signore, risplenda a lui la luce perpetua, riposi in pace".

Alla famiglia Carollo le condoglianze della Redazione di CastelvetranoNews.it