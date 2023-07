Centro Studi Formasys, Master Online delle Università Telematiche riconosciute dal MIUR

di: Redazione - del 2023-07-24

I Master Online in Professioni Sanitarie erogati dalle Università Telematiche riconosciute dal MIUR sono programmi di studi post-laurea che consentono agli studenti di acquisire conoscenze e abilità specialistiche nel campo medico-sanitario.

Questi master sono progettati per adattarsi alle esigenze degli studenti che lavorano o hanno impegni familiari, poiché possono essere seguiti interamente online. Le lezioni possono essere seguite direttamente da casa propria nei modi e nei tempi a ognuno più congeniali, tramite una piattaforma e-learning accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, limitando così al minimo gli spostamenti.

Il ventaglio di opportunità è moto ampio e per questo motivo è necessario affidarsi a persone competenti in materia. Il Centro Studi Formasys ti aiuterà a valutare con attenzione il master, in ambito sanitario, più adatto alle tue esigenze, che possa essere utile per la tua carriera.

Sono numerose le specializzazioni disponibili on line: si va dai master in coordinamento delle professioni sanitarie fino ai master in fisioterapia, passando per quelli in management sanitario e in medicina estetica e così via. Questa tipologia di Master è rivolta a laureati triennali o magistrali in materie attinenti medicina, farmacia, infermieristica, psicologia e affini.

Spesso gli allievi di questi programmi di specializzazione hanno anche una preparazione di tipo giuridico-economico soprattutto se la carriera a cui ambiscono riguarda ruoli manageriali all'interno di strutture sanitarie o ospedaliere. Si acquisiscono, infatti, competenze legate alla gestione di risorse umane e attrezzature, alla pianificazione e promozione delle attività, alle strategie di sviluppo, al rapporto medico-paziente, alla consulenza psicologica e molto altro.

L’ampia offerta formativa prende spunto dalle richieste dei professionisti della salute i quali avvertono, sempre più, l'esigenza di una formazione specialistica. L'obiettivo didattico primario è quello di offrire la possibilità di acquisire competenze specifiche nei vari ambiti della medicina. I master in professioni sanitarie sono pensati non solo per i professionisti che già operano nel sistema sanitario, ma anche per chi intende intraprendere questo percorso professionale.

I diplomati di questi master in ambito sanitario possono trovare occupazione all'interno delle aziende Sanitarie, ospedali, centri medici con ruoli professionali quali manager di aziende sanitarie, coordinatore delle professioni sanitarie, esperto di marketing e comunicazione sanitaria, esperto di marketing

farmaceutico.

Tra l’ampio spettro di possibilità ci sono per esempio, il master in Management per le funzioni di coordinamento nell'area delle professioni sanitarie, il master in Area critica ed emergenza in ambito infermieristico, quello in Case Management in ambito infermieristico ed ostetrico.