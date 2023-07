Castelvetranese assolto in appello, era accusato di furto aggravato

di: Redazione - del 2023-07-27

La seconda sezione della Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 23 giugno, ha assolto Bellafiore Mario Gaspare ( classe 1971), dal reato di furto aggravato in abitazione, per non aver commesso il fatto.

L’episodio incriminato risale al novembre del 2017 allorchè, secondo la prospettazione dell’accusa, il Bellafiore unitamente ad un complice si sarebbe introdotto in un appartamento di Via Mancini a Castelvetrano per sottrarre denaro ed alcuni preziosi, approfittando dell’assenza dei proprietari.

Il Tribunale di Marsala era pervenuto ad una severa sentenza di condanna (cinque anni e due mesi di reclusione) sulla base dei filmati di una telecamera di videosorveglianza, ubicata nei pressi della zona dove il delitto era stato commesso, nonché sulla scorta di tracce ematiche rinvenute nell’appartamento e lasciate dai malfattori che nel modo di scardinare la finestra si erano feriti.

L’esame del DNA aveva inoltre attestato che le stesse tracce appartenevano a due distinti profili di soggetti di sesso maschile.

La sentenza di condanna del Tribunale di Marsala valorizzava la circostanza che il Bellafiore, come rilevato dalle telecamere, era transitato per ben due volte nei pressi dell’abitazione dove era stato commesso il furto, a distanza di venti minuti ed in orario compatibile con quello del delitto.

Ed inoltre l’esame del DNA delle tracce ematiche rivenute nell’appartamento sono state attribuite al soggetto che era stato visto in compagnia dello stesso Bellafiore sia dalle telecamere di videosorveglianza sia da un testimone oculare.

In fase di giudizio di appello l’Avvocato Valentina Mazzotta difensore del Bellafiore ha contestato la ricostruzione del Tribunale dimostrando, anche con la produzione di mappe e stradario, come il suo assistito avesse potuto dirigersi in altre zone diverse dalla via Mancini atteso che erano altre strade non coperte dal raggio d’azione delle telecamere di sorveglianza.

Inoltre lo stesso legale evidenziava in appello come il Bellafiore solo in una circostanza fu immortalato nel filmato in compagnia di un altro soggetto ritenuto complice, mentre nella seconda occasione, a distanza di venti minuti, si sarebbe trovato da solo e proveniente da una zona opposta a quella del luogo del delitto.

Ed inoltre, ha sostenuto l’avvocato Mazzotta, difficilmente venti minuti sarebbero stati sufficienti per porre in essere tutte le condotte contestate all’imputato. La Corte d’Appello di Palermo quindi, in accoglimento dell’impugnazione, riformava la sentenza di condanna assolvendo l’imputato per non aver commesso il fatto.