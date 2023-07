Marinella, ordigno bellico nelle acque dello scalo di Bruca. Divieto di Balneazione in un tratto

di: Redazione - del 2023-07-30

La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, nella tarda serata di ieri ha inviato un'ordinanza da diffondere per la presenza nei fondali nei pressi del porto di Marinella di Selinunte di un ordigno bellico che si trova a circa 100mt dalla battigia ad una profondità di circa 3 metri. A darne comunicazione è la Capitaneria di Porto di Mazara a seguito di una segnalazione effettuata da un bagnante.

Sono stati vietati la sosta, il transito, l’ancoraggio di unità navali, la pesca (anche subacquea) e l’esercizio di qualsiasi altro tipo di attività, in particolare la balneazione, per un raggio di 50 metri dal punto di individuazione del possibile residuo bellico.

Come avvenuto in passato è possibile che vengano chiamate le squadre speciali dei palombari dell'Esercito per verificare se effettivamente trattasi o meno di un ordigno bellico e per procedere con le operazioni di brillamento.