Piste ciclabili, lavori in corso e potenziali criticità alla viabilità. In zona Delia interessata strada molto stretta

Fa discutere l’inizio dei lavori della terza pista ciclabile che dalla fine della via XX settembre porta alla diga Delia. Le attività commerciali della zona e non solo loro, lamentano che una pista ciclabile in una strada molto stretta dove a stento due auto che si incrociano passano, leverebbe pericolosamente spazio al traffico veicolare ed ai mezzi pesanti.

Anche la prima Commissione Consiliare si è fatta portavoce di queste difficoltà e dovrebbe a giorni esserci un sopralluogo, pare martedì, sempre che ci sia la disponibilità del responsabile dell ufficio tecnico alla verifica. Le tre piste sono state finanziate con i fondi di Agenda Urbana dopo una serie di verifiche degli enti competenti che ne avrebbero confermato la fattibilità.

Disagi alla circolazione anche a Marinella di Selinunte nella via Cavallaro che dal villaggio Catalano porta verso l'Arco Della Principessa e in molti si chiedono che in estate i lavori pubblici dovrebbero essere sospesi. In questo specifico caso pare che ci siano delle scadenze contrattuali da rispettare nella tempistica di consegna dei lavori.