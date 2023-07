Incidente stradale nella notte fra Marinella di Selinunte e Partanna, cinque persone trasportate in Ospedale

di: Redazione - del 2023-07-30

Incidente stradale sulla sp 13 Partanna Selinunte nei pressi dello svincolo della strada statale 115. C'è voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco, con cesoie, per estrarre alcune delle cinque persone coinvolte nelle l'incidente. Due persone sono state trasportate all'Ospedale di Sciacca. Tre invece a Castelvetrano.

Secondo quanto emerge, due auto si sono scontrate in contrada latomie a Castelvetrano nei pressi dello svincolo che porta sulla ss 115 direzione Partanna. La dinamica è al vaglio dei carabinieri intervenuti ma pare che la forte velocità sia alla base del violento scontro.

Due le autovetture coinvolte una Mercedes classe A bianca ed una Mercedes S.W. La Classe A viaggiava in direzione Marinella di Selinunte con a bordo tre giovani. La S.W. andava in direzione Partanna, a bordo una coppia di coniugi partannesi, T.M. e C.E. Proprio quest'ultima sarebbe in prognosi riservata ricoverata all'Ospedale di Castelvetrano. Lo scontro è avvenuto intorno alle 2:30.

I tre occupanti della Mercedes classe A bianca sono di Santa Margherita Belice. si trovano attualmente ricoverati all’ospedale di Sciacca. Si tratta di B.C., di 26 anni, che ha tipo una frattura a un braccio; S.G., di 26 anni, che ha riportato, invece, un trauma ad un polso. Entrambi i giovani sono di Santa Margherita Belice. Il terzo giovane coinvolto B. M., 34enne, anch'egli margheritese, è stato trasferito al Trauma Center di Palermo dopo iniziale ricovero a Castelvetrano.

FOTO:CASTELVETRANONEWS.IT