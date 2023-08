del 2023-08-02

Un incidente si è verificato questa sera in contrada trentasalme sulla Ss 115 in direzione Marinella di Selinunte. Per cause in via di accertamento si è verificato uno scontro tra una Lancia Ypsilon e una Fiat 500 bianca. A seguito dell’impatto una persona è rimasta ferita in modo non grave. Il traffico ha subito rallentamenti a causa dell’incidente.