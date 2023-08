Marinella di Selinunte, due noti locali chiusi dalla prefettura

di: Redazione - del 2023-08-04

Due noti locali a Marinella di Selinunte sono stati raggiunti da un provvedimento di contenuto interdittivo antimafia da parte della Prefettura di Trapani.

Per questa ragione il Comune di Castelvetrano ed in particolare la Direzione Organizzativa VI Urbanistica – Edilizia e Attività Produttive ha determinato e disposto il divieto di prosecuzione delle attività con rimozione della S.C.I.A. inizio attivita' di somministrazione di alimenti e bevande con intrattenimento di un ristorante e pizzeria e il divieto di prosecuzione delle attività nei confronti di ristorante-pizzeria lungo la Ss. 115 e di una pizzeria in piazza Scalo di Bruca a Marinella di Selinunte.

Per entrambe le attività, intestate alla stessa persona, il provvedimento d'interdizione contenuto nella nota della Prefettura di Trapani lo scorso 21 luglio, comunicata alla Direzione competente Comunale im data 31 luglio 2023.

Le due attività nella giornata di ieri sono risultate chiuse e non aperte al pubblico.