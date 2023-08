Folgore che colpo! Il castelvetranese Murania in rossonero

di: Redazione - del 2023-08-05

Un colpo di mercato che la società ha sferrato nelle ultime ore, in rossonero arriva l'attaccante 2003, Baldassare Murania, castelvetranese, proveniente dalla Sancataldese in D. La società attraverso un comunicato sulla pagina social ha evidenziato che l'arrivo di Murania è il leit motiv del progetto rossonero.

"La ASD Folgore Calcio Castelvetrano è lieta di annunciare che il calciatore Murania Baldo classe 2003, attaccante, vestirà la maglia della Folgore nella stagione 2023/2024.

Il colpo di mercato del club è la “chiave” di lettura del progetto tecnico e sportivo che la società sta mettendo in atto. Giovane, talentuoso, con tanta voglia di mettersi in mostra, Murania, che nonostante la giovane età vanta esperienze in D con Gravina e Sancataldese, “oggetto” del desiderio di molti club, ha “sposato” il progetto della Folgore.

Cresciuto nelle giovanili della CastelvetranoSelinunte Scuola Calcio Élite, poi Belice Sport, Adelkam ed il salto nel Palermo Calcio. Benvenuto in rossonero, la maglia della tua città aspetta con ansia di essere indossata".