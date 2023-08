(VIDEO) Il piccolo Gabriele incanta il pubblico alla batteria. Astro nascente salemitano tra applausi ed emozioni durante sagra della salsiccia

di: Redazione - del 2023-08-08

Solo sei anni di età e ma una grinta e capacità di fare spettacolo degna di un veterano della musica.

Stiamo parlando di Gabriele Cinquemani, salemitano, che, in occasione della Sagra della Salsiccia, si è esibito insieme alla mamma Monia Grassa conquistando il pubblico incantato dalle performance del giovanissimo batterista.

Un predestinato dal talento puro che, come ci ha raccontato il papà emozionato e orgoglioso di vedere il pubblico, applaudire il piccolo musicista, “passa tutto il suo tempo libero, da quando aveva poco più di due anni a suonare la sua amata batteria”.

Una passione nata grazie anche a nonno Angelo che gli ha trasmesso l’amore per la batteria. Un duetto quello tra Gabriele e la mamma Monia Grassa, insegnante di musica, che emozionava per l’intesa e la passione comune per la musica. Per il piccolo Gabriele che, da grande, sogna di fare il batterista si prospetta un futuro radioso pieno di soddisfazioni e di riconoscimenti.

Guarda il video di una parte della straordinaria esibizione del piccolo Gabriele: