Messina Denaro/2 "Mio padre comprava tutti i reperti di Selinunte e li vendeva in Svizzera"

di: Redazione - del 2023-08-09

Dai verbali d'interrogatorio al quale è stato sottoposto Matteo Messina Denaro, nel febbraio scorso, poco meno di un mese dalla sua cattura, che ha di fatto posto fine alla trentennale latitanza, escono fuori alcune dichiarazioni dell'ex superlatitante.

Dopo aver trattato nel precedente articolo Messina Denaro /1, rivelazione "choc": "Tremila persone hanno avuto a che fare con me a Campobello" in questo testo riportiamo quanto espresso da Messina Denaro, dinanzi ai PM De Lucia e Guido, sul suo stato di benessere e sulla forte attività del padre, Francesco Messina Denaro.

Ecco il testo estrapolato dai verbali d'interrogatorio: "Vivo bene di mio, di famiglia. Mio padre era un mercante d’arte. Io sono appassionato di storia antica da Roma a salire poi mio padre era mercante d’arte e dove sto io c’è Selinunte.

Mio padre non è che ci andava a scavare però a Selinunte a quell’epoca c’erano mille persone e scavavano tutte. In genere il 100% delle opere le comprava mio padre che poi venivano vendute in Svizzera e poi arrivavano dalla Svizzera dovunque: in Arabia, negli Emirati e noi vedevamo cose che passavano da mio padre nei musei americani".

