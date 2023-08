Il Lettore scrive, "a Triscina fontanelle non funzionanti, altre con perdite di acqua". Necessario un intervento

di: Redazione - del 2023-08-07

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, Enzo Cudia, sulla situazione delle fontanelle di acqua a Triscina.

"A Triscina sono tante le cose che non vanno e forse qualcosa potrebbe e dovrebbe essere fatta ma nonostante da anni io abbia chiesto la sistemazione delle fontanelle ciò non avviene. Stamattina ho visto come da foto la fontanella della strada 125 che perde. Mi chiedo perché non si interviene, sia riparare le perdite sia per attivare quelle non fruibili?"