Marinella, via della cittadella al buio da ormai settimane. Proteste dei residenti

di: Elio Indelicato - del 2023-08-08

Ammonta a circa 25 mila euro il furto dei cavi di illuminazione pubblica nella strada a ridosso del Parco Archeologico di Selinunte, avvenuto qualche settimana fa. Disagio per gli automobilisti e pedoni.

A Marinella di Selinunte nella via della Cittadella un furto di cavi ha messo in ginocchio tutta la

circolazione della strada che di solito ospitava anche i circa 40 mercatisti e la vicina via Dei Dori. Al buio anche il grande parcheggio auto all’inizio della stessa via Cittadella.

Il sindaco Enzo Alfano è molto amareggiato: "Nessuno vede e nessuno denuncia .Come è possibile che con tutte le abitazioni che costeggiano la strada, non ci sia stato una persona che ha visto armeggiare i ladri che hanno rubato un buon numero di campate?"

"Ci stiamo attivando con l’Enel per ripristinare l’erogazione elettrica". Questo aveva detto il

Sindaco di Castelvetrano all’indomani del furto comunicando che, per motivi di ordine pubblico veniva sospeso il mercatino del giovedì, che tanti turisti richiamava,visto la concomitante apertura del Parco nelle ore serali e fino a tarda sera.

I ladri hanno rubato 2.600 di cavo butulitico, così come viene chiamato il cavo di rame e nell’atto in cui dai pozzetti veniva, da mano esperta, tirato il cavo ,altri danni adesso sono stati riscontrati per cui bisognerà scavare sul marciapiede per accedere alla condotta.

Dall’ufficio tecnico fanno sapere che tutto il materiale è stato da tempo ordinato ma le ferie estive stanno rallentando anche le consegne per cui se ne parlerà a fine estate. Per il 12 agosto è previsto intanto un maxi concerto di una delle più amate dj del momento a livello mondiale la coreana Peggy Gou, che attirerà all’attiguo Parco archeologico, non meno di 15 mila giovani che arrivano da tutta Italia e quella strada e il parcheggio resteranno pericolosamente al buio e non sarebbe male pensare a qualche torretta di fari, alimentata da qualche gruppo elettrogeno, altrimenti gestire la zona attigua al concerto la Via della Cittadella sarà un serio problema anche per le Forze dell’Ordine.

In molti si chiedono come mai non vengono individuati i malfattori, che si sa, alla fine vendono il rame a ditte specializzate, dove andrebbero fatti controlli più serrati. Il buio imperante sta facendo saltare i nervi ai residenti della via della Cittadella che improvvisamente si trovano a non potere uscire con le auto dai propri cancelli perché occupati da auto posteggiate in maniera selvaggia .

Per fortuna in via di risoluzione il black-out allo Stadio Municipale di Castelvetrano, causato da un

altro furto di cavi che ha messo in ginocchio l’impianto di irrigazione e l’impianto di illuminazione degli spogliatoi e uffici, costringendo la Folgore ad effettuare gli allenamenti nella vicina Campobello.