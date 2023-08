Il prelibato Granchio blu "invade" la costa di Selinunte, rischio all'ecosistema?

di: Redazione - del 2023-08-14

Il Granchio blu è stato da settimane avvistato lungo le coste del Mediterraneo, nel mare che costeggia Marinella di Selinunte sono in tanti che lo hanno anche pescato e mangiato. Si tratta di una specie autoctona delle coste atlantiche del continente americano, negli ultimi anni si sta diffondendo anche nel continente europeo.

Dal gusto "prelibato" si fa apprezzare sulla tavola, tanto che da qualche giorno anche all'incanto del pesce di Marinella di Selinunte, fra i tanti pesci si sono visti in vendita anche esemplari del Granchio Reale Blu o comunemente identificato in Granchio azzurro.

La ricca quantità di presenza nei mari italiani ha destato qualche perplessità, soprattutto per un discorso legato all'ecosistema. Infatti la sua alta proliferazione può essere nociva per altre specie di pesci. Per gli esperti il Granchio azzurro è un vero e proprio killer dei mari.

Adattatosi al clima del Mediterraneo, ormai da anni, crea danni all’itticoltura e principalmente alla coltivazione dei molluschi poiché si riproduce in maniera molto prolifera. E' un serio nemico di alcuni tipi di reti da pesca con le proprie chele ed introdursi negli allevamenti di pesci e altri animali acquatici.