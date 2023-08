Folgore, pronto il colpo di Ferragosto, in arrivo un fortissimo centrale

di: Redazione - del 2023-08-14

La Folgore ha chiuso ieri le prime due settimane di lavoro agli ordini del tecnico Stefano Colombo e del vice Giacomo Terzo a Campobello con una amichevole in famiglia. Squadra dall'animo giovane, under interessanti, e con un parterre di "grandi" del calibro di Bottari, Chieffo, Pizzolato, Galluzzo, Achour e Fofana che compongono l'ossatura.

Secondo un'indiscrezione raccolta dalla nostra redazione, il club rossonero, nella serata di ieri ha sferrato un colpo di mercato, in arrivo in rossonero un difensore centrale di alto livello. Bocche cucite sul nome del calciatore, dalla Folgore giunge un solo indizio che conferma la nostra indiscrezione, una voce dalla dirigenza però è diplomatica: "Trattativa avviata ma c'è ancora da lavorare per chiudere".

Il mercato dei rossoneri potrebbe essere chiuso in vista della prima uscita ufficiale prevista il 27 agosto, allorquando affronteranno, lo Sciacca, nell'andata della Coppa Italia, che si disputerà al Paolo Marino. Proprio in questi giorni alcuni dirigenti hanno postato immagini sui social dove iniziare a vedersi il verde del prato.