Divieto di vendita di alcolici, il Sindaco Alfano emette ordinanza

Ordinanza del Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano che prevede il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine per sabato 12 agosto 2023 su tutto il territorio in occasione dell'evento Musica&Legalità che vedrà esibirsi al Parco Archeologico di Selinunte l'artista coreana Peggy Gou.

Ecco il testo dell'Ordinanza n. 50 del 11 agosto 2023:

1. agli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie ed esercizi similari) di cui alla legge n. 287/91, IL DIVIETO ASSOLUTO DI VENDITA DA ASPORTO di bevande alcoliche, fatta eccezione per quelle a basso contenuto di alcool (inferiore a 0,5 g/l) che deve avvenire in bicchieri di plastica del contenuto di 200 c.c., nonchè di altre bevande in bottiglie di vetro e in lattine, dalle ore 11:00 della giornata del sabato 12 agosto 2023 alle ore 07:00 di domenica 13 agosto 2023 in tutto il territorio comunale ed in particolar modo nella frazione di Marinella di Selinunte.

2. Agli esercenti le attività del settore alimentare di cui alla L.R. n. 28/99 (rosticcerie, pasticcerie, gelaterie, supermercati o rivendite di generi alimentari ed esercizi di gastronomia in genere), alle attività di cui alla L.R. n. 18/95 (commercio su aree pubbliche) ed esercenti attività artigianali di natura alimentare di tutto il territorio comunale, IL DIVIETO ASSOLUTO di somministrazione e vendita di bevande alcoliche, fatta eccezione per quelle a basso contenuto di alcool (inferiore a 0,5 g/l) che deve avvenire in bicchieri di plastica del contenuto di 200 c.c., nonchè di altre bevande in bottiglie di vetro e in lattine, dalle ore 11:00 della giornata del sabato 12 agosto 2023 alle ore 07:00 di domenica 13 agosto 2023 in tutto il territorio comunale ed in particolar modo nella frazione di Marinella di Selinunte.