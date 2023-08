Folgore, vittoria a Fulgatore nel test amichevole, gara decisa da Murania

di: Redazione - del 2023-08-18

Test precampionato della Folgore di mister Colombo a Fulgatore, contro i locali, freschi di ripescaggio in Eccellenza. L'allenamento congiunto, così come ormai si usa nel gergo calcistico, termina 1-0 a favore dei rossoneri, decisivo il goal di Murania al minuto 18.

In tribuna presente il nuovo acquisto, il difensore Montori, che in giornata era arrivato a Castelvetrano. Domani invece i rossoneri saranno di scena a Carini per un test di allenamento con la Primavera del Palermo che pochi giorni fa ha battuto l'Athletic Palermo ex Resuttana San Lorenzo per 2-1.

Buona la prestazione di ieri, con normale ritardo atletico di qualche elemento, della Folgore che nel primo tempo ha cercato di imporre l'iniziativa. Bellissima l'azione che ha portato al goal del vantaggio, poi diventato decisivo ai fini del risultato, uno scambio fra gli avanti rossoneri, Galluzzo-Murania, con il giovane castelvetranese, che ha infilato il portiere locale.

Interessanti le prestazioni dei giovani Tarantino e Fumuso. Nella ripresa i tanti giovani inseriti, con Achour e Chieffo "grandi", hanno mantenuto il risultato e si sono ben distinti per essere stati diligenti sul campo.

La società fa comprendere di aver concluso il mercato, pur rimanendo vigile, e chissà se dopo i primi test non metterà a segno un ultimo colpo in vista dell'esordio ufficiale di domenica 27 agosto, incontro valido per il primo turno di andata della Coppa Italia, che vedrà la Folgore ospitare lo Sciacca per una sfida dalle antiche tradizioni.