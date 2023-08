Folgore, presentazione della squadra e della società a Marinella di Selinunte

di: Redazione - del 2023-08-19

Nel corso della "Sagra della Sarda inacannata", si è svolto momento dedicato alla squadra di calcio di Castelvetrano, la Folgore, che a breve inizierà il campionato di Eccellenza, dopo la vittoria del campionato di Promozione.

Il Direttore Generale della società, Gianfilippo Bonanno ha annunciato tutti i calciatori che fanno parte dell'organico ed i dirigenti, soci e collaboratori del sodalizio.

Sono intervenuti il presidente della Folgore, Giuseppe Indelicato, l'avvocato Margherita Barraco, vicepresidente che ha fatto gli onori di casa, considerato il suo forte impegno nel comitato Sacro Cuore di Marinella ed il presidente della FIGC delegazione di Trapani, Bruno Lombardo.

Presentati al numeroso pubblico presente tutti i soci, dirigenti e collaboratori, lo staff tecnico e tutti i calciatori che compongono l'organico. Parole di ringraziamento nei confronti della società "amica" Castelvetrano Selinunte Scuola Calcio Elite, per la collaborazione. Nel corso della presentazione non sono mancati i ringraziamenti alle aziende che hanno già aderito al progetto, menzionate Geolive, per il terzo anno consecutivo Main Sponsor, e T-Energy Tantaro Energia.