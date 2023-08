Questa sera tributo agli ABBA al Teatro di Triscina

di: Publiredazionale - del 2023-08-20

Questa alle ore 21.15 al teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte potrete vivere un'emozione indimenticabile con il tributo agli ABBA - i leggendari padri della musica pop! Potrai Immergerti in un'esperienza teatrale unica, una commedia musicale coinvolgente che ti farà ballare, cantare e innamorare! Con oltre un'ora e mezza di pura allegria e divertimento, "Dancing Queen" è la festa collettiva che aspettavi per ritrovare l'entusiasmo e la gioia condivisa che solo il teatro e la musica dal vivo possono regalare!Un cast eccezionale di circa 30 giovani artisti, talentuosi attori, cantanti e musicisti, saprà rapirti in un vortice di emozioni e ti farà ballare fino all'alba. Questo spettacolo unico è la perfetta combinazione di balli scatenati, storie d'amore avvincenti e, naturalmente, le mitiche canzoni degli ABBA, che continuano a catturare i cuori di intere generazioni! Ma c'è di più!

La nostra scelta di eseguire tutto rigorosamente dal vivo rende questo tributo ancora più speciale e coinvolgente. grazie alla partecipazione dei Virginia Gold ed i Sound & Voices Gospel Choir, Voci potenti ed armonia mozzafiato , che ci immergeranno ancora di più nell'atmosfera.Se vuoi vivere una serata magica, circondato dalla magia della musica e dell'amore per gli ABBA, non puoi mancare a "Dancing Queen" - Il Grande Tributo agli ABBA! Invita i tuoi amici e familiari, non importa la loro età, perché questo spettacolo è adatto a tutti!domani sera 20 agosto 2023 presso il Teatro Franco Franchi e Ciccio Ingrassia Triscina Castelvetrano.

Prenota subito il tuo posto per questa straordinaria commedia musicale. Scopri il potere della musica dal vivo e lasciati trasportare in un viaggio emozionante e divertente con gli ABBA!

Non perdere l'occasione di essere parte di questo entusiasmante tributo. Sintonizzati sulla magia degli ABBA e preparati a ballare e cantare con noi!Ti aspettiamo numerosi per una serata indimenticabile all'insegna della musica e del divertimento!Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattaci al 3393655904 o collegati ai seguenti link per l'acquisto dei biglietti al costo di 10 euro: