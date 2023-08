Fuga di gas al Ristorante Regina. Quattro i feriti. Maggiori dettagli

di: Redazione - del 2023-08-20

Sono quattro i feriti della fuga di gas con conseguente deflagrazione che ieri sera attorno alle 21 si è verificata all'interno della cucina del Ristorante Regina a Marinella di Selinunte.

I due gestori del locale, M.C. e D.P. entrambi 35enni, una cliente F.I. di 54 anni ed una quarta persona che potrebbe essere chi si stava occupando della sostituzione di una delle 5 bombole da 25 kg presenti che alimentano i fornelli del locale.

Per le ustioni di 2° e 3° grado riportate agli arti superiori ed inferiori, al viso ed alle mani, M.C. è stato trasferito all'Ospedale Civico di Palermo, gli altri invece sono ricoverati presso l'Ospedale di Castelvetrano.

Sono in corso delle indagini per verificare lo stato di sicurezza all'interno del locale, secondo le vigenti normative, non è escluso che il Ristorante resti chiuso fino all'accertamento del rispetto delle norme.