Selinunte, dal 25 al 29 agosto la settimana della sardina 2023, III edizione. Ecco il programma

di: Redazione - del 2023-08-24

Avrà inizio la III Edizione della “Settimana della Sardina di Selinunte 2023” il 25 Agosto alle ore 18:00 con l’Inaugurazione della Mostra fotografica ed esposizione di attrezzi del Mare dal titolo “Cocciu di Ruggini”, dedicata al socio ed amico recentemente scomparso Isidoro Passanante.

La mostra viene allestita nella Sala dell’Hotel Alceste e il taglio del nastro avverrà alla presenza delle autorità cittadine. Anche quest’anno l’Associazione HYPSAS riproporre il format delle

precedente edizioni con l'adesione dei ristoratori della borgata di Marinella di Selinunte con menù a base di sarde ed a prezzi concordati tra gli stessi ristoratori, nell’arco temporale dal 25 al 29 Agosto 2023 e comunque fino alla fine del mese.

Lo scopo far conoscere e valorizzare il prodotto Sardina di Selinunte, di cui al registro ed al marchio D.e.C.o. (Denominazione Comunale di Origine). In questa edizione l’Associazione HYPSAS organizza l’evento con il patrocinio gratuito del Comune di Castelvetrano, del Parco Archeologico di Selinunte – Cave di Cusa – Pantelleria, la collaborazione della Società Cooperativa Marinella Pesca, che garantirà la fornitura delle sardine ai ristoratori e della Associazione “La Perla Imperiale” per la logistica, che prevede ogni sera una vera e propria festa dedicata al tipico prodotto locale, distintivo del mare di Selinunte, a chiusura della stagione estiva, garantendo momenti aggregativi e di interesse per il pubblico a tema artistico/musicale e storico/antropologico.

L'iniziativa fortemente voluta dal presidente pro/tempore Sig. Orazio Torrente, prevede i seguenti appuntamenti:

Venerdì 25 Agosto 2023 ore 18:00: Inaugurazione “Cocciu di Ruggine”, Mostra fotografica ed esposizione di attrezzi del Mare, a cura di Orazio Torrente e Bartolomeo Muteri, alla presenza delle autorità cittadine. A seguire passeggiata in vespa a cura dell’Associazione Vespa Club Mazara del Vallo

lungo le vie di Marinella di Selinunte con distribuzione dei depliant della iniziativa e con brevi soste nelle piazzette e slarghi della borgata e conclusione nella piazza Efebo.

Sabato 26 Agosto 2023: Gruppo folk "Cocciu d’amuri" dalle ore 21:00 sfilata, canti e balli della tradizione Siciliana per le vie della borgata di Marinella di Selinunte.

Domenica 27 Agosto 2023: I Cavalieri di Alcamo con la Carovana dei carri della tradizione siciliana” lungo le vie della borgata inizio alle ore 18:00 con partenza dal sito archeologico di Selinunte, attraversamento dello stesso, e a seguire percorso lungo le vie principali della borgata partendo dalla Via dei Templi in senso contrario alla direzione di marcia dei veicoli con la conclusione nella piazza Efebo.

Lunedì 28 Agosto 2023: "Gruppo folk I Picciotti di Matarò" dalle ore 21:00 sfilata, canti e balli della tradizione Siciliana per le vie della borgata di Marinella di Selinunte.

Martedì 29 Agosto 2023: "Serata jazz street band" dalle ore 21:00 gruppo “Depranum Dix Band”, street band lungo le vie di Marinella di Selinunte, con brevi soste musicali nelle piazzette e slarghi.