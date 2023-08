(VIDEO) La studentessa castelvetranese Vanessa Reina e le sue poesie contro il femminicidio

di: Redazione - del 2023-08-24

Ai microfoni di CastelvetranoNews.it, la studentessa castelvetranese, Vanessa Reina, prossima alla Laurea in Lettere Moderne presso la prestigiosa Università di Bologna, racconta la sua passione per la poesia.

Negli ultimi tempi ha dedicato alcuni delle sue "opere" ad un fenomeno molto diffuso, il femminicidio. La lotta a qualsiasi violenza sulle donne ed i tanti delitti, diventati sempre più dilaganti nei numeri sono al centro delle sue poesie.

Di seguito il testo della sua poesia: Occhi di Stelle

"Avevi occhi di stelle,

candide guance,

labbra color pesca.

Cercavi l'amore eterno.

Amore trovasti,

dolce come miele,

saldo come quercia.

A te tanto affetto.

Avevi lacrime di stelle,

livide guance,

labbra color sangue.

Ricevesti dolore atroce.

A te tante urla,

veleno amaro,

lame affilate.

Morte trovasti.

Stella sei nel cielo,

ci guardi da lassù,

luce eterna rimarrai,

voce mai dimenticata.

Controllo non è amore.

Insulto non è amore.

Schiaffo non è amore.

Minaccia non è amore.

Dire no non è morte.

Sorridere non è morte.

Vivere non è morte.

Amore non è morte.

Tante stelle nel cielo,

tante vite da salvare.

Non subire in silenzio,

ma chiedi protezione".

(Vanessa Reina)

Guarda l'intervista: