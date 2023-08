Selinunte, "La notte dei Misteri" il 2 settembre. The Arcana Society lancia l'iniziativa "1 ticket = 1 albero"

di: Redazione - del 2023-08-21

Dai Templi di Segesta e Selinunte, la Sicilia risorge come una Fenice per tornare a fiorire di bellezza in un nuovo paradiso terrestre. The Arcana Society, la community internazionale nota per il suo impegno nella riscoperta e trasmissione della tradizione degli antichi misteri mediterranei e per i suoi "party in paradise" in luoghi naturali e mistici di eccezionale bellezza, approda in Sicilia con l'iniziativa "Rinascita.

Seminiamo il paradiso” e lancia l’operazione solidale “1 Ticket= 1 Albero" promuovendo due eventi esclusivi, dedicati a una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la riforestazione della Sicilia ferita dagli incendi.

Con questo intento Arcana Society offre al territorio siciliano e al pubblico internazionale che si sta raccogliendo da tutto il mondo due notti esclusive all'interno dei Templi di Segesta e di Selinunte. Due serate di festa, musica, danza, e spiritualitá i cui proventi dei biglietti di ingresso verranno in parte devoluti in acquisto di alberi da piantare all'interno del parco di Segesta e del territorio siciliano.

Le due serate sono parte del retreat festival "Arcana Experience - Mysteries Temple" arrivato alla sua tredicesima edizione, che farà base dal 31 agosto al 3 settembre presso il Mangia’s Resort di Selinunte.

Nel corso delle due serate Arcana Society promuoverá una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi in favore della riforestazione e inoltre donerá per ogni biglietto di ingresso all'evento un contributo che si tradurrá in alberi da piantare nel territorio siciliano!

Nell'arco delle due serate, che richiedono un dress code bianco, i partecipanti che hanno sostenuto l'iniziativa "1 ticket = 1 albero" prenderanno parte ad un’ azione rituale collettiva in cui si pianterá un albero di melograno simbolo della resilienza della terra e della rinascita della Sicilia in un nuovo paradiso terrestre.