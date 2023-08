Concerto di Morgan al Parco, parla il Direttore Crescente: "Una commedia dell’arte ieri sera in scena"

del 2023-08-27

"Uno spettacolo nello spettacolo, una vera e propria commedia dell’arte, quando il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo. È chiaro che al di là dell'accaduto la direzione del parco non può che prendere le opportune distanze dall'accaduto e non può in alcun modo giustificare il turpiloquio e gli insulti rivolti al pubblico da parte dell'artista, sebbene provocato inopportunamente da qualche incauto spettatore ". Sdrammatizza e prende le distanze il Direttore del Parco Felice Crescente a margine dello spettacolo di Morgan al Parco Archeologico di Selinunte il quale, a seguito delle richieste dalla platea di interpretare alcuni brani di Battiato, è andato in escandescenza dopo aver ricevuto anche qualche insulto.

Lo spettacolo, in effetti, nasceva come un omaggio al maestro siciliano Franco Battiato ma fino ad un certo momento dello spettacolo Morgan non aveva interpretato alcun brano del maestro siciliano e qualche spettatore ha recriminato questa cosa scatenando la reazione dell'artista.