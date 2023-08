Gli insulti e le offese iniziali a Morgan di alcuni spettatori e poi la reazione (sbagliata) dell'artista. Ecco una ricostruzione dei fatti

di: Redazione - del 2023-08-27

Sta facendo il giro del web la notizia degli insulti di Morgan al pubblico presenta al Parco Archeologico di Selinunte. Abbiamo provato a fare qualche approfondimento per capire più in profondità cosa è successo veramente ieri sera. Da quanto confermatoci da più di una persona presente allo spettacolo vi sono state alcune persone che hanno insultato Morgan provocandone poi la reazione furibonda. Una persona, infatti, contestava ad alta voce che ancora l'artista non avesse cantato alcuna canzone di Battiato, un'altra avrebbe letteralmente gridato: "Drogato, canta Battiato! Se non lo sai fare vattene".

Ma perché uno spettatore si sente in diritto di offendere un artista dando del “drogato” e reclamando le canzoni di Battiato alle quali l’artista Morgan magari sarebbe arrivato seguendo un percorso musicale graduale?

In tanti ovviamente stanno condannando la reazione sbagliata, offensiva e spropositata dell’artista ma occorre andare a fondo e se è vero che tutto sia scaturito da una grave offesa personale ecco che il fatto può essere visto con occhi diversi.

Senza voler in alcun modo ergersi a difensori di Morgan occorre analizzare a fondo il fatto prima di giudicare. Resta in ogni caso da condannare la reazione offensiva dell'artista che ha pronunciato parole non giustificabili neanche se trattasi di un artista di fama nazionale.