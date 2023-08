Domenica di fuoco nella Sicilia occidentale. Fiamme tra Salemi e Vita. Vasto incendio anche a San Vito

del 2023-08-27

Domenica di fuoco in provincia di Trapani. Fiamme sono state registrate tra Vita e Salemi e lunghe e complesse sono state le operazioni di spegnimento. Un altro vasto incendio con con numerosi bagnanti bloccati con le proprie auto è avvenuto alle pendici del monte Cofano sul versante di San Vito Lo Capo.Il fuoco divampato in un vallone ha portato alla chiusura dell’aeroporto di Trapani-Birgi. Sono in corso le operazioni di spegnimento con mezzi aerei.