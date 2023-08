Le pagelle rossonere, Murania è già una stella, Bottari di personalità

di: Redazione - del 2023-08-28

La Folgore è andata vicinissima alla conquista dell'intera posta in palio contro il forte Sciacca che annovera in rosa gente di valore che ha sempre disputato campionato di vertice, basti pensare a Iraci, Concialdi, Balistreri e Fricano.

Nel calcio però si sa che spesso i "nomi" non sono certezza di vittoria perchè ci sono tanti fattori, alcuni dei quali sottovalutati da diverse società che pur di costruire super squadre sono disposti anche a follie "economiche".

Di contro una Folgore mandata in campo con 5 under da Stefano Colombo, ha impressionato il pubblico presente, a proposito nutrita la rappresentanza ospite, specialmente nella prima ora di gara. Colombo, considerate le assenze di Fofana, una brutta distorsione al ginocchio rimediata qualche giorno fa, ma in via di guarigione, Montori per via del transfer non arrivato, Fumuso per indisponibilità concordata in precedenza, manda in campo i suoi con uno schieramento 3-5-2, con Pizzolato fra i pali, Giuffrida centrale, Chieffo e Achour i braccetti. Centrocampo a 5, da destra a sinistra con Lupo, Tomasino, Bottari, Bargione e Tarantino, Galluzzo a supporto della punta Murania.

Merita mezione l'azione del vantaggio rossonero, intorno al quindicesimo minuto, Mauro Bottari, apre una deliziosa palla sull'out di destra per l'accorrente Lupo che mette un bellissimo traversone sul secondo palo, e Murania con freddezza fa l'uno a zero. A due dal termine della prima frazione, altra azione congegnata dal centrocampo rossonero, Murania lavora bene in area e batte ancora il portiere saccense. Fra i due goal della Folgore, degna di nota la super parata di Pizzolato su un tiro a botta sicura di Balistreri.

Nella ripresa il copione sembra lo stesso, la Folgore con Galluzzo, e due volte con Murania, sfiora il tre a zero. L'espulsione di Ciancimino paradossalmente da una scossa agli ospiti che dimezzano con Iraci e pareggiano con Miccolis. La Folgore ha un sussulto, una bellissima palla del neo entrato La Francesca, con Murania che non arriva per un soffio con la punta. Buonissimo l'arbitraggio della signora Di Florio.

Sui social molti i commenti di compiacimento sulla prestazione dei rossoneri, interessanti le prestazioni di under come Tarantino, Bargione, Giuffrida, Murania ed il già conosciuto Lupo. Giovani, come del resto anche Tomasino classe 2002, che hanno avuto il costante supporto dei grandi come Bottari, Chieffo, Galluzzo, Achour ed il capitano Giorgio Pizzolato.

Le Pagelle Rossonere:

PIZZOLATO 7: cerca di salvare disperatamente sulle marcature dei saccensi ma la parata nel primo tempo è una perla salva risultato. TONICO.

CHIEFFO 7: adattato in difesa per via delle defezioni di alcuni compagni, concede a mister Colombo la possibilità di avere centimetri e tanta sicurezza, con Bottari forma una coppia di carattere. FERVORE.

GIUFFRIDA 6: macchia una buona prestazione con una evitabile espulsione, punito per il gesto e non tanto per la violenza che non c'è. "Under" per l'età ma per lo stare in campo è un VETERANO.

ACHOUR 7: Colombo lo arretra e lui da "braccetto" disputa una delle migliori gare da quando è in rossonero. Grinta, posizione, voglia di fare, Bilel è diventato una CERTEZZA.

BOTTARI 7: la valutazione di Mauro, fulcro del centrocampo rossonero, spazia fra una condizione atletica ancora da sistemare ed un temperamento da vendere. Alcune giocate si sono viste, come quando avvia l'azione del vantaggio. La cosa che salta all'occhio, specialmente quando il gioco si fa duro e non mancano i "capannelli": Bottari è pieno di PERSONALITA'.

TARANTINO 7: giovanissimo ma con grande fisico e tanta energia spesa sul versante sinistro. Altro giovane interessante che gioca, duetta e non disdegna la progressione. DOTATO.

LUPO 7: dopo l'esperienza dello scorso anno, il giovane ha fatto vedere i grandi progressi fatti, atleticamente sembra uno di quelli più freschi. L'assist a Murania per il vantaggio è un "cioccolattino" apprezzato dal pubblico. SVEGLIO.

BARGIONE 7: in mezzo al campo e con avversari con nomi altisonanti, Mattias fa la voce grossa, ottima tecnica personale e quando nel traffico riesce ad uscire palla piede nessuno crede che abbia solo 18 anni. PIMPANTE.

TOMASINO 6,5: zona nevralgica del campo, Colombo gli affida compiti di copertura e di recupero di palloni, nonostante abbia caratteristiche per "offendere", il ventenne palermitano si applica dando tanta densità al reparto. ATTENTO.

GALLUZZO 7: la "sua" gara, fra amarcord e qualche rancore, Pasquale disputa una buonissima gara. Quando addomestica la sfera è davvero difficile togliergliela. E' bravo a gestire la sua condizione fisica, il pubblico ospite gli tributa una meritata standing ovation. VOLENTEROSO.

MURANIA 8: doppietta all'esordio nello stadio della sua città, non male per un ventenne! Baldo trasforma in oro i due palloni ricevuti nel primo tempo poi sfiora il tre a zero, sarebbe stato esagerato vero ma è sicuro che dopo questo "battesimo" è la grande sorpresa per i tifosi della Folgore ma non per chi lo ha fortemente voluto. In pochi minuti riesce a trasformare il giudizio della gente da meteora a STELLA.

LA FRANCESCA 6,5: in una mezz'ora riesce a farsi notare, quella palla per Murania non è passata inosservata. PRONTO.

MANNINA S.V.

MISTER COLOMBO 7: dispone una squadra tatticamente ben sistemata, dietro si affida a due centrocampisti adattati, l'idea di far gioco dei suoi calciatori è stata visilbimente notata dal pubblico. Il suo compito, assieme allo staff è quello di recuperare la condizione fisica, lo aveva anticipato in una recente intervista. ORDINATO.