"Maggiore rispetto per tutti gli animali e le piante presenti nella Riserva" L'appello lanciato dal Direttore Fiorentino

2023-08-25

Con una nota, il Direttore della Riserva Orientata del Belice, dott. Roberto Fiorentino, lancia un segnale di rispetto degli animali e ricorda le sanzioni previste dalla legge.

"In questi giorni è stata notata una presenza maggiore di meduse nei nostri mari. Ora nel ricordare che le meduse sono animali e quindi tutelati ai sensi del codice penale, - afferma il Direttore - vorrei invitare i bagnanti a non ucciderle e a non seviziarle. Sono infatti preda della Caretta, alimento preferito, spesso non sufficientemente bastevole.

La caretta scambia i sacchetti di plastica per meduse e ne viene soffocata. In una Riserva naturale - prosegue Fiorentino - è auspicabile maggiormente rispettare qualunque animale e qualunque pianta presente. "Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito - conclude il Direttore della Riserva - con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro".