(VIDEO) Folgore, licenza stadio ok! Atteso il grande pubblico contro lo Sciacca. Mister Colombo ai nostri microfoni

Domenica 27 agosto inizierà ufficialmente la stagione 2023/2024 della Folgore Castelvetrano, i rossoneri affronteranno al Paolo Marino, con inizio alle ore 16, lo Sciacca per l'andata dei sedicesimi di finale della Coppa Italia.

La gara si disputerà regolarmente al Paolo Marino e si svolgerà davanti al pubblico, infatti è proprio notizia di ieri, che la società rossonera ha ottenuto il nulla osta per l'ottenimento della licenza di pubblico spettacolo. Il club, attraverso la pagina ufficiale Facebook ha annunciato: "La ASD Folgore Calcio Castelvetrano rende noto di aver ottenuto riscontro positivo alla presentazione di tutta la documentazione valida per l’ottenimento della licenza di pubblico spettacolo da parte della Questura di Trapani, ne consegue pertanto che la gara si disputerà senza limitazioni alcune ed aperta al pubblico.

Continuano i lavori di manutenzione del manto grazie al prezioso lavoro di soci, dirigenti e collaboratori, in particolare il presidente della Folgore, avv. Giuseppe Indelicato, a nome di tutti, ringrazia il neo dirigente Giuseppe Maltese, Rosario Sancetta, Nino Sinacori, Piero Labbruzzo, Piero Di Giuseppe, Nino Fulico e Franco Bellafiore per l’impegno dedicato all’opera di ridare “dignità” al nostro campo sportivo. Ci vediamo domenica al grido di Forza Folgore".

Manto erboso senza alcun dubbio in crescita, basti rivedere le immagini dei primi di agosto per comprendere tutto quello fatto dalla società per manutenerlo e renderlo quantomeno praticabile. Ci vorrà ancora del tempo ma la grande mole di lavoro della società e dei suoi collaboratori riuscirà a riportare il Paolo Marino nelle condizioni migliori.

Sul fronte mercato non è escluso che alla vigilia dell'esordio in Coppa, la società, molto vigile, non sferri un colpo. Come consuetudine di questa prima parte di stagione, c'è particolare riserbo sul nome del calciatore che potrebbe vestire la maglia rossonera già nella gara interna contro la Sciacca.

Nelle scorse ore, il tecnico rossonero, Stefano Colombo, è stato intervistato, ed ha parlato del primo impegno ufficiale presentando ai tifosi anche alcuni dei calciatori che compongono la rosa della Folgore.

