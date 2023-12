Foto Studio La Grassa regala un ritratto per i più piccoli in vista del Natale. “Uno scatto per un sorriso che duri per sempre”

di: Publiredazionale - del 2023-11-29

In questo magico periodo natalizio, il noto professionista Giuseppe La Grassa, fotografo, con affetto e sensibilità si unisce per diffondere gioia e sorrisi, specialmente tra i più piccoli. Con un gesto speciale e affettuoso, il nostro concittadino concederà un omaggio fotografico a tutti i bambini in occasione del Natale, per catturare i momenti magici di questa stagione festiva nei volti radianti dei più piccoli.

Ogni bambino riceverà, infatti, un ritratto a colori, stampato con cura, immortalando il loro sorriso contagioso e gli occhi scintillanti di felicità. Quest'iniziativa mira a creare un ricordo indelebile per i nostri piccoli, offrendo loro un pezzo tangibile di questa festa unica.

“In un periodo in cui la connessione e la condivisione sono più importanti che mai - dichiara il fotografo Giuseppe La Grassa - desidero donare un pó di calore e felicità nelle case di ogni famiglia. Che il Natale sia un'occasione per celebrare l'innocenza e la meraviglia dei nostri bambini, creando legami duraturi e rendendo la stagione ancora più speciale per tutti noi. Buon Natale a tutti ed in particolare ai nostri piccoli, e che ogni fotografia regali un sorriso che duri per sempre. Vi aspetto in studio”.