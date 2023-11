Castelvetrano, nasce in casa la piccola Ariel. Il racconto del padre "ostetrico" pieno di emozione: "Non so dove ho preso il coraggio"

di: Redazione - del 2023-11-29

Una bambina è nata a casa della nonna in via Selinunte nel cortile Fante a Castelvetrano grazie al sangue freddo del padre, Giacomo Milazzo che è riuscito a portare a termine il parto della moglie Sabrina Asaro ed a far nascere la piccola Ariel. Circa 50 anni fa l'ultimo parto tra le mura domestiche. La piccola è stata registrata nel reparto Ostetricia del nosomio di Mazara come "nata in casa" e pertanto la sua nascita è stata indicata in Castelvetrano.

Il racconto del papà è pieno di emozione e di incredulità: "Alle cinque di mattina, mia moglie ha accusato e dolori e perdite, ed eravamo intenzionati ad andare a Mazara, il punto nascita più vicino. Ad un certo punto mia moglie è andata in bagno a casa di mia madre che si trova al piano terra e da lì è iniziata la fase del travaglio. Non so dove ho preso il coraggio e la forza. Ho avuto in mia madre e nella mia nipotina Anastasia due validi aiuti".

Una notizia bella ed a lieto fine che accresce sempre di più il disappunto per la chiusura del reparto all'interno dell'ospedale di Castelvetrano.