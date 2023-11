Giovani castelvetranesi si “riprendono” il Sistema delle Piazze. “Obiettivo allontanare la microcriminalità”

di: Redazione - del 2023-11-28

Il gruppo Castelvetrano Giovani è lieto di comunicarvi che insieme ai comitati di alcune scuole di Castelvetrano (Liceo Classico, Liceo Scientifico, Istituto Tecnico Commerciale) è pronto a far rinascere il Sistema Delle Piazze.

Così si è espresso Vito Tigri, componente del gruppo operativo e del dipartimento organizzazione eventi di Castelvetrano Giovani: "Venerdì 1 Dicembre dopo varie settimane di programmazione siamo pronti a fare rivivere il Sistema Delle Piazze. Negli ultimi mesi insieme a questo fantastico gruppo di cui faccio parte ci siamo battuti per la nostra Piazza e sembra che qualcosa sia cambiata, ma questo è solo il punto di partenza.

Per sconfiggere la microcriminalità lo spaccio ma soprattutto l'inciviltà di queste "persone" che popolano la piazza non bastano solo i controlli da parte delle forze dell'ordine ma bisogna tornare a vivere questa città, noi siamo pronti a farlo grazie anche ad Alessandro Ampola (Titolare Spazio Retrò) che ci ha subito sostenuti e ha messo tutte le sue forze per far si che tutto questo potesse avvenire.

Cerchiamo, insieme, di restituire il significato di Piazza come spazio di raccolta, che ormai da anni è andato perduto lasciando spazio alla microcriminalità e ad attività illecite. Ma da soli non possiamo farcela, abbiamo bisogno di tutti e so che non ci deluderete perché credo nelle potenzialità che il nostro Sistema delle Piazze è in grado di offrire.

LA PIAZZA È CASA DEL COMUNE, LA PIAZZA È CASA NOSTRA"