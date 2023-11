Archeoclub Emi Selinios: "Fermate la potatura selvaggia almeno fino a marzo 2024"

di: Redazione - del 2023-11-29

Lettera aperta dell'Associazione Archeoclub Emi Selinios sulla potatura effettuata sugli alberi ed il suggerimento di blocco dell'opera fino al prossimo mese di marzo.

"Nel pomeriggio del 27 novembre si è svolto l'incontro urgentemente richiesto all'amministrazione comunale da alcuni cittadini ed associazioni preoccupati per la potatura selvaggia avviata nei confronti degli alberi presenti nel sistema delle piazze molto simile ad una capitozzatura, peraltro vietata dalla legge italiana con decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 marzo 2020.

Di fronte alle vibranti proteste dei cittadini l'assessore al verde pubblico, di concerto con la responsabile del settore, ha rassicurato di sospendere l'attività appena avviata per almeno 48 ore per avere dei riscontri tecnici alle lagnanze presentate.

Le scriventi associazioni, tenuto principalmente conto che non sussistono i motivi di urgenza e di pericolosità che hanno portato alla capitozzatura e all'abbattimento degli alberi in piazza Martiri d'Ungheria ed in prossimità dell'eliporto adiacente all'ospedale, considerato peraltro che l'Autunno molto mite è durato fino alla scorsa settimana, invitano l'amministrazione comunale a soprassedere da qualsiasi intervento almeno fino alla fine del prossimo mese di Marzo, così come suggerito dal prof. Speciale dell'Università di Palermo "si esegue in Primavera".

Al fine di evitare di reiterare gli errori commessi si invita l'amministrazione comunale a contattare la Facoltà di Arboricoltura dell'Università di Palermo per la redazione di un protocollo d'intesa per la verifica dello stato di salute degli alberi e, se necessario, un corso di aggiornamento professionale sulle tecniche e sui metodi di potatura per le maestranze comunali che se ne occupano.

Auspicano in ogni caso che non si proceda con la "potatura di riforma" ma che l'intervento di potatura sia finalizzato anche alla salvaguardia dell'aspetto ornamentale degli alberi ubicati nel centro della città ove insistono, come noto, i monumenti fra i più importanti e significativi.

Assicurano la massima vigilanza affinché i suggerimenti proposti trovino pieno positivo riscontro nell'azione che verrà posta in essere dall'amministrazione comunale.

Archeoclub Emi Selinios - Associazione Selinunte Cunta e Canta - Circolo Legambiente Crimiso