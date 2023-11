Terna, presenta il ponte energetico Europa-Tunisia che partirà da Castelvetrano

di: Redazione - del 2023-11-29

Comunicato di Terna sulla firma del finanziamento di Elmed, il ponte energetico che collegherà l’Europa (tramite la Sicilia) alla Tunisia.

Per la realizzazione della prima interconnessione in corrente continua tra Europa e Africa, la Commissione europea ha stanziato un finanziamento di 307 milioni di euro. Elmed favorirà la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e lo sviluppo delle energie rinnovabili nei due continenti. L’appuntamento in occasione dei PCI Energy Days a Bruxelles.

Il progetto toccherà l'Italia, il collegamento energetico partirà dall’approdo di Castelvetrano, si arriverà alla costa grazie a un cavo interrato che percorrerà strade esistenti lasciando inalterati ambiente e paesaggio per 18 chilometri fino ad arrivare a Partanna, dove sarà costruita una stazione di conversione da corrente continua in alternata nella stessa area della già esistente stazione elettrica.