Fattoria Carimi, tutto pronto per l'apertura. VIDEO intervista di Filippo Carimi

di: Redazione - del 2023-12-04

Tutto pronto per l'apertura della Fattoria Carimi che anche quest'anno vedrà l'organizzazione del Villaggio di Betlemme. Ai nostri microfoni il dr. Filippo Carimi, che ha spiegato la grande mole di lavoro per sistemare e riprodurre il Villaggio di Betlemme dell'anno zero.

Un chilometro circa di estensione con tutti i mestieri dell'antichità, con i vestiti tipici di quell'epoca e grazie all'impegno dell'organizzazione si è cercato di avvicinarsi il più possibile a quel tempo.

L'intervista al dr. Filippo Carimi della Fattoria "Rosario Carimi":