Folgore-Athletic Club Palermo 1-1, Highilights e Pagelle

del 2023-12-04

(ph. ph. Ino Mangiaracina su concessione ASDFolgoreOfficial)

Ancora un pari interno per la Folgore che non riesce a superare il muro dell'Athletic Club Palermo. Le cose per i rossoneri sembravano essere messe in discesa specialmente dopo il primo rigore della stagione fischiato dall'arbitro sig. Yari Lauria di Agrigento e trasformato da Altieri. Un primo tempo ben giocato dall'undici di Colombo che lasciava ben sperare, e con un goal annullato a Fumuso per un presunto fuorigioco che dalle immagini non viene assolutamente chiarito.

All'inizio della ripresa sono gli ospiti a tentare di recuperare e dopo un pallone perso nella trequarti avversaria, è Caronia a sorprendere nell'angolino alla destra Giorgio Pizzolato. I rossoneri tentano di alzare il baricentro ma negli ultimi 20 metri fanno fatica a superare la retroguardia avversaria. I rossoneri recriminano due episodi, lo scontro fra Fofana ed il portiere ospite, valutato da Lauria fallo dell'attaccante rossonero e l'intervento su Achour che ad onor del vero è solo il fischietto agrigentino a non aver visto, come si evince dalle immagini alquanto nitide.

Nei giorni scorsi la società ha ufficializzato l'arrivo di Lovisi, calciatore che darà il suo contributo in fase offensiva e di Maniscalco, ulteriore rinforzo in difesa. Non si escludono altre operazioni con il mercato che da giorno 1 è ormai aperto.

LE PAGELLE ROSSONERE

PIZZOLATO 6: giornata pressochè tranquilla, solo un intervento, non molto impegnativo per deviare nella ripresa un diagonale ospite. Sul goal è preso in leggero controtempo da Caronia, non sembrava irresistibile ma evidentemente non ha visto partire la sfera. UMANO.

LUPO 6,5: quinto di destra si è dato subito da fare per cercare di far confluire sulla corsia i palloni giusti per creare situazioni pericolose. Termina la gara in crescendo, da un suo cross sono nati il fallo di mano del rigore e la palla per Achour che avrebbe meritato un altro penalty. INTRAPRENDENTE.

TARANTINO 7: cresce gara dopo gara e se i compagni facessero qualche scambio in più in profondità potrebbe diventare un'ottima arma offensiva. Due-tre giocate sono meritevoli di applausi ed all'ultimo secondo fa una diagonale importante. LODEVOLE.

FUMUSO 6: senza sbavature la sua partita, gioca con la sicurezza dei tempi migliori e questo è senza dubbio un buon viatico per continuare la sua stagione. ATTENTO.

CHIEFFO 6,5: avrebbe meritato un voto in più se avesse fermato l'azione che ha poi portato al pareggio ospite. Da la carica alla squadra ed è il "cuore" pulsante di questo gruppo. Fisicamente sta bene e lui è sicuramente un giocatore che darà tanto alla Folgore. GRINTA.

GIUFFRIDA 6: duella con Manfrè, esperto centravanti che ha solo due conclusioni dalla distanza, questa la dice lunga sulla prestazione del centrale rossonero. ACCORTO.

ACHOUR 6: corre e va su tutti i palloni anche a costo di scontrarsi con i suoi compagni. E' indisciplinato ed a volte pecca di precisione negli stop ma in campo è un calciatore che si ferma mai. POLMONE.

TOURE' 6: esordio casalingo per il calciatore fortemente voluto. Non impressiona tantissimo ma si vede ad occhio nudo che la sua presenza ha reso più elastico il centrocampo. DINAMICO.

FOFANA 5,5: da lui ci si aspettano i goal è vero ma ormai i difensori avversari ne conoscono le doti e lo affrontano con caparbietà, non si tira indietro alle sportellate ma gli arbitri spesso lo "tartassano". Deve perseverare e tornare a segnare. SPRONO.

ALTIERI 6,5: ha il merito di realizzare il vantaggio su rigore, ha buona tecnica che utilizza in qualche giocata. In altre invece dovrebbe utilizzare più la razionalità che l'estro. FREDDO.

MURANIA 5,5: discorso simile al compagno di reparto ma le sue caratteristiche sono diverse, dovrebbe lavorare un pò di piu sui tempi di azione evitando spesso quei dribbling che hanno indispettito anche il pubblico. Tutti riconoscono le sue doti e sicuramente sarà l'uomo in più della Folgore. SPERANZA.

LA FRANCESCA 5,5: ci si aspettava in più dal momento del suo ingresso. Ha le caratteristiche giuste per dare gli "strappi" giusti in momenti clou del match. ATTESA.

ALL. COLOMBO 6: si affida ad 3-5-2 con Altieri che in fase offensiva è il terzo d'attacco. Nella ripresa dopo il goal subito si gioca la carta La Francesca. Comprende che la sua squadra è buona ed ha solo un problema offensivo. La media degli under utilizzata è veramente difficile vederla nei campi dilettantistici specialmente in Eccellenza. CORAGGIO.