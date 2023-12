Folgore, ecco Lovisi! Mercato in fermento in casa rossonera, atteso un altro colpo

di: Redazione - del 2023-12-02

(ph. ph. su concessione di asdfolgoreofficial)

L'ufficializzazione di Rodrigo Gabriel Lovisi avvenuta da pochissimo attraverso la propria pagina social da parte della Folgore non dovrebbe essere l'unico colpo di mercato. Infatti in queste ore si sta lavorando per chiudere un'altra trattativa che porterebbe in rossonero un forte rinforzo.

Lovisi è un calciatore offensivo, proviene dalla Promozione calabra, ha giocato con la maglia del Mesoraca Calcio ma la società ritiene che è un profilo che merita quantomeno la categoria dell'Eccellenza. Grande tifoso della Salernitana proprio per le sue origini campane ha militato lo scorso in Prima Categoria nel Niscemi.

Il calciatore è arrivato a Castelvetrano nel pomeriggio di ieri e domani sarà a disposizione del tecnico Colombo per la delicata gara contro l'Athletic Club Palermo.