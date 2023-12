Folgore, pari interno contro l’Athletic Palermo. Recriminazioni per un secondo possibile calcio di rigore

di: Redazione - del 2023-12-03

La domenica del primo rigore ricevuto non ha visto la Folgore vittoriosa ed i rossoneri devono accontentarsi. Altieri porta in vantaggio su calcio di rigore, gli ospiti all'inizio di ripresa pareggiano con Caronia. Grandi recriminazioni per un intervento su Achour che ha fatto gridare al secondo rigore. Encomiabile il supporto degli ultras che hanno incitato 90 minuti i ragazzi. Domani commento e pagelle della nostra redazione.