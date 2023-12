Castelvetrano, grosse novità sull'illuminazione pubblica. La nota del Sindaco Alfano

di: Comunicato Stampa - del 2023-12-07

Novità sull'illuminazione pubblica della città. Di seguito la nota del Sindaco Enzo Alfano: "La scorsa settimana abbiamo deliberato in Giunta la presa d’atto del Piano Tecnico Economico revisionato riguardante la convenzione in essere per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione integrata della pubblica illuminazione nel nostro Comune con il relativo atto di indirizzo per la pianificazione di interventi extra-canone".

"All’interno di una revisione del Piano Tecnico Economico è emersa una diminuzione dei costi relativamente alla componente energetica attualizzata ad ottobre 2023 rispetto a quella originaria all’avvio del servizio ovvero dicembre 2022.

Questo comporta - prosegue la nota - la possibilità di liberare risorse per significativi e l’opportunità di pianificare interventi extra- canone per il periodo della convenzione, ovvero sino al 2031.

Grazie a ciò, abbiamo dato indirizzo agli uffici della V Direzione Servizi a Rete di programmare la ricollocazione dei pali della pubblica illuminazione che per ragioni di pericolosità, nel tempo, erano stati tolti e riaccendere alcune vie al buio a causa dei furti dei fili di corrente. Anche per queste vie cittadine la soluzione è vicina".