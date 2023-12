di: Redazione - del 2023-12-14

Venti panchine saranno collocate sulla piazzetta lignea a Marinella di Selinunte. La collocazione delle panchine, oltre ad abbellire la piazza, serviranno come sedute per chi volesse guardare il mare nella zona predisposta per la passeggiata e per la sosta.

La speranza è che le panchine verranno mantenute e non saranno oggetto di atti vandalici come purtroppo è avvenuto fino a non molto tempo in città.