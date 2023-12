di: Comunicato Stampa - del 2023-12-18

Energia Italia Srl per la quarta volta consecutiva è “Campione della Crescita”. Azienda che si è classificata al 44esimo posto nella prestigiosa lista, un risultato che assume un significato ancora più speciale alla luce della selezione effettuata tra oltre 800 aziende.

Nonostante sia il nostro quarto anno consecutivo, non possiamo fare a meno di esprimere la nostra profonda soddisfazione e orgoglio per il risultato straordinario raggiunto da Energia Italia Srl. In un contesto economico caratterizzato da difficoltà che hanno investito praticamente tutti i settori, l'Italia si distingue come un paese dinamico e innovativo, come dimostra l'ultimo studio condotto dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf) intitolato "I Campioni della Crescita".

La nostra azienda si è classificata al 44esimo posto in questa prestigiosa lista, un risultato che assume un significato ancora più speciale alla luce della selezione effettuata tra oltre 800 aziende. Il criterio di valutazione si basava sull'indice del fatturato, richiedendo un valore di almeno 100.000 Euro nel 2019 e di almeno 1,2 milioni Euro nel 2022. Inoltre, le aziende selezionate dovevano avere sede legale in territorio italiano, dimostrare una crescita principalmente organica e essere autonome.

Il Presidente, Ceo e Founder di Energia Italia Srl, Battista Quinci, ha condiviso la sua estrema soddisfazione riguardo questo prestigioso riconoscimento: "La nostra azienda è impegnata da quasi 20 anni nel dare il massimo di sé. Non posso che attribuire questo successo straordinario al forte impegno e al merito dei nostri collaboratori. Gli imprenditori hanno la necessità di trovare professionalità in grado di valorizzare l'impresa.

Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa crescita e che hanno contribuito non solo a ottenere nuovamente tale riconoscimento, ma anche a raggiungere livelli più alti nella classifica. Essere classificati al 44o posto è un risultato eccezionale che sottolinea il talento presente sul nostro territorio e, in generale, nella nostra Sicilia".

La costanza, la pianificazione, la condivisione dei valori e degli obiettivi sono i principi cardine di Energia Italia. Grazie a questi elementi, giorno dopo giorno, l'azienda riesce a superare le sfide imposte dal mercato, raggiungendo sempre nuovi traguardi. L'Italia è un serbatoio di talenti, e risultare 44esimi è senza dubbio un risultato straordinario che conferma l'eccellenza e l'impegno di Energia Italia Srl nel panorama aziendale nazionale.