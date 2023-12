Questa sera trasmissione politica alle 21, in diretta l'avv. Giovanni Lentini ed il prof. Francesco Saverio Calcara

di: Redazione - del 2023-12-27

Questa sera a partire dalle ore 21:00 in diretta su Castelvetranonews.it trasmissione politica che vedrà ospiti l’Avv. Giovanni Lentini e il prof. Francesco Saverio Calcara. In vista delle elezioni amministrative di Giugno 2024 si parlerà del progetto politico di “Castelvetrano rinasce” e non solo.

Collegatevi dalle 20:55 sulla nostra pagina Facebook per vedere in diretta live streaming l'appuntamento politico della nostra redazione.