La storica "Littorina" potrebbe tornare alla stazione di Marinella di Selinunte

C'è la possibilità che la "storica" littorina torni a Marinella di Selinunte. "Ci sono trattative molto avviate per riportare sui binari prospicenti l’ex stazione una littorina restaurata, che attualmente si trova a Palermo, e farla stazionare lì come ricordo dell’ultima corsa della Ral n 60 condotta da Giacomo Leone, del 31 dicembre del 1985 sulla line a scartamento ridotto Castelvetrano-Porto Empedocle".

Questo è il segnale lanciato dal legale dal Comune di Castelvetrano, avv. Francesco Vasile che nei giorni scorsi in merito all'accordo raggiunto con le Ferrovie dello Stato. In tempi brevi dovrebbero ripartire i lavori per la "nuova" caserma dei Carabinieri e per l'assegnazione della sede della Guardia Medica.

Far stazionare la littorina restaurata sarebbe un'idea alquanto affascinante che sicuramente servirà per far rivivere ai meno giovani il ricordo di gioventù.