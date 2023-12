Ex Stazione Ferroviaria di Marinella, accordi raggiunti per far ripartire i lavori

di: Elio Indelicato - del 2023-12-29

Dopo sette anni prende forma il progetto di riportare la Caserma dei Carabinieri a Marinella di Selinunte nei locali dell’ex stazione ferroviaria. Un lavoro di mediazione, di incontri, grazie al legale del Comune Francesco Vasile, che assieme all’attuale Capitano dei Carabinieri Pietro Calabrò, non ha mai perso la speranza di arrivare a qualcosa di concreto, per fare ripartire i lavori fermi da qualche anno e iniziati sotto la sindacatura del sindaco Felice Errante Lo stesso legale ha anche raggiunto, per conto dell’Amministrazione, un accordo con l’Asp, per l’utilizzo dei locali attigui alla stazione per potere ospitare la Guardia medica.

Infine un altro accordo con il Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice prevede il rifacimento del

parco giochi per bambini, mentre conferma l’avvocato Vasile: "ci sono trattative molto avviate per riportare sui binari prospicenti l’ex stazione una littorina restaurata, che attualmente si trova a Palermo, e farla stazionare lì come ricordo dell’ultima corsa della Ral n 60 condotta da Giacomo Leone, del 31 dicembre del 1985 sulla line a scartamento ridotto Castelvetrano-Porto Empedocle".

Un pezzo di storia a “cielo aperto”, che richiamerebbe anche i tanti turisti che arrivano al Parco Archeologico e che fino alla fine degli anni ottanta arrivavano proprio in molti con la littorina a Selinunte. Si tratta pur sempre di un comodato gratuito per cinque anni rinnovabili tra il Comune e RFI.L’Ente dovrà solo pagare il 40% di 139 mila euro vantate da Rft. I lavori sospesi nel novembre del 2016 dovranno riprendere con una nuova gara di appalto per circa 100 mila euro a carico del

Comune, che dovrà essere espletata nei primo mesi del prossimo anno.

Una volta terminati i lavori, l’immobile sarà affidato alla Prefettura che lo trasferirà all’Arma dei Carabinieri. Ritornado ai nostri giorni si chiude così, il contenzioso inerente al pagamento del canone di locazione o/e indennizzo per l’occupazione senza titolo degli immobili e delle aree indicate nell’originario contratto di locazione stipulato nel dicembre del 1985 utilizzati sino al dicembre 2017, con il quale Ferrovie dello Stato spa concedeva in locazione al Comune di Castelvetrano, gli immobili.

Nel tempo anche la Prefettura di Trapani, nel 2018, nel corso di un tavolo tecnico appositamente convocato, aveva avanzato proposta in ordine alla possibilità di procedere alla concessione delle aree in proprietà alla RFI in favore del Comune di Castelvetrano.

Il Sindaco Alfano: "Finalmente definiamo positivamente, un altro capitolo aperto da troppo tempo. La transazione porta dei vantaggi sia in ordine alla quantificazione dell’indennizzo ( tenendo conto che RFI ha rinunciato a crediti vantati per quasi 240 mila euro) sia in quello relativo all’utilizzo, per fini pubblicistici, dei predetti immobili, mediante la concessione in comodato gratuito degli stessi, anche al fine di ivi allocare la Caserma dei Carabinieri di Marinella di Selinunte, indiscutibile presidio di legalità".