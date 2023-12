Santa Ninfa, approvata mozione contro “caro voli”

di: Mariano Pace - del 2023-12-30

Approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Santa Ninfa la mozione “contro il caro-voli”.Erogazione di un contributo agli studenti universitari fuori-sede”. A presentare il documento è stato il consigliere comunale di maggioranza Alberto Giuseppe Balsamo del gruppo consiliare Insieme per Santa Ninfa. Documento condiviso anche dal gruppo consiliare di minoranza.

Con la mozione si impegna il “sindaco e la giunta comunale a far predisporre all’ufficio comunale competente un apposito bando/avviso che preveda l’erogazione di un contributo, tramite concessione di un voucher a favore degli studenti universitari fuori-sede residenti nel comune di Santa Ninfa, da utilizzarsi a copertura totale o parziale delle spese di viaggio sostenute in occasione delle festività natalizie.

Si impegna ad estendere tale contributo, nelle more delle risorse disponibili, agli studenti immatricolati presso Atenei siciliani che usufruiscono del trasporto pubblico”. In aula, si sono registrati gli interventi: del capogruppo di maggioranza Alberto Giuseppe Balsamo che ha illustrato la mozione presentata, del sindaco Carlo Ferreri e del consigliere comunale Valentina Squadrito.

A seguito dell’approvazione della mozione, la giunta comunale ha fornito atto di indirizzo agli uffici comunali competenti.

Provvedimento che ha consentito, all’ufficio comunale competente, la pubblicazione dell’apposito avviso per la concessione di un contributo straordinario “una tantum” agli studenti universitari residenti nel Comune di Santa Ninfa, per le spese di viaggio sostenute in occasione delle festività natalizie 2023 per fare ritorno a casa.