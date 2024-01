18 grammi di cocaina in casa, arrestato 35enne di Partanna

di: Comunicato Stampa - del 2024-01-05

Intorno alle ore 5 del mattino di qualche giorno fa, i Carabinieri della stazione di Partanna hanno notato una certa resistenza nell’aprire la porta di casa, da parte di un soggetto di 35 anni del luogo. I militari hanno approfondito l’ispezione eseguendo una perquisizione domiciliare, rinvenendo un involucro contenente di circa 18 grammi di cocaina e la somma contante di oltre 700 euro.

Per tale ragione i I Carabinieri della Stazione di Partanna hanno arrestato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un pregiudicato di 35 anni. L’uomo, in atto posto alla misura della Sorveglianza Speciale, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora presso il comune di Partanna e il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.