Santa Ninfa, approvato il recupero belvedere delle Croci

di: Mariano Pace - del 2024-01-11

“Disco verde” da parte della giunta comunale di Santa Ninfa che ha approvato le proposte da finanziare con i fondi del “bilancio partecipato anno 2023”.

Due le proposte, finanziate per un importo complessivo di 14.791,00 euro: il “Recupero Artistico del

Belvedere delle Croci (settore urbanistica per 10.000,00 euro) e la Biblioteca Comunale Nino Cordio (settore Cultura per 4.791,00 euro)”.

In dettaglio, il Recupero del Belvedere è finalizzato a recuperare una parte importante del patrimonio

storico, paesaggistico e culturale di Santa Ninfa, dato appunto dal Belvedere. Il luogo rappresenta uno dei tre colli storici su cui è stato edificato l’antico centro abitato. E dal quale è possibile ammirare “panorami mozzafiato” come il monte Castellazzo, il monte Fenestrelle, la zona Grotta di Santa

Ninfa ed il Castello di Rampinzeri. I lavori di recupero prevedono: installazione di cestini per la raccolta

differenziata, collocazione di fioriere, sistemazione delle aree a verdi, realizzazione del giardino delle farfalle.

E poi ancora: installazione di pannelli didattico-espositivi, collocazione di diverse installazioni artistiche. La seconda proposta mira a rendere più accessibile e fruibile ai cittadini di tutte le fasce di età, il patrimonio della Biblioteca Nino Cordio. Prevista la realizzazione di “laboratori di lettura ed ascolto” per le fasce più giovani, in particolare per i bambini che frequentano la scuola elementare.

Il progetto è stato già realizzato nel 2022 riscuotendo notevole successo tra gli utenti.Le due proposte hanno ricevuto la valutazione tecnica favorevole da parte dei responsabili comunali, competenti per materia.