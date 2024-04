Razionalizzazione acqua, il Sindaco invita i cittadini al risparmio. Previste sanzioni per i trasgressori

di: Comunicato Stampa - del 2024-04-18

Con l'ordinanza n. 21 del giorno 11 aprile 2024, il Sindaco della città di Castelvetrano, Enzo Alfano ha invitato i cittadini ad attenersi ad un programma di razionalizzazione dell'acqua dinanzi ad una crisi idrica che sta colpendo tutto il pianeta.

Previste sanzioni come si legge nell'ordinanza: "la Polizia Locale ed il personale dipendente della V Direzione sono incaricati del controllo dell’esecuzione della presente ordinanza; che chiunque violi il presente provvedimento in materia di divieti è sottoposto all’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00".

Il Sindaco invita i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento teso ad attuare un risparmio idrico ed in particolare:

- controllare l’efficienza dell’impianto idrico e verificare la presenza di eventuali perdite: con un rubinetto che gocciola si possono perdere fino a 5 litri di acqua al giorno;

- Non fare scorrere inutilmente l’acqua. L’esempio più classico? Lavarsi i denti con il rubinetto aperto, sprecando fino a trenta litri di acqua, a fronte di un solo litro e mezzo con un utilizzo corretto;

- Razionalizzare gli utilizzi anche in cucina, usando bacinella per il lavaggio della verdura invece dell’acqua corrente. Attenzione anche quando si lavano i piatti a mano: tenere il rubinetto aperto significa lasciare scorrere 12 litri al minuto se non si chiude il rubinetto;

- Scongelare gli alimenti all’aria ed in una bacinella. L’abitudine di lasciarli sotto l’acqua corrente calda o fredda comporta un consumo di circa sei litri al minuto;

- Riutilizzare l’acqua tolta dall’acquario. Si può usare per innaffiare le piante e i fiorni in quanto è ricca di sostanze fertilizzanti;

- Nel caso in cui si usi la lavastoviglie, i piatti possono prima essere sciacquati con l’acqua di cottura della pasta o usata per lavare le verdure;

- Utilizzare lavastoviglie e lavatrici sempre a pieno carico. Questi consumi medi stimati: fino a 15 litri per un carico di lavastoviglie (classe A) senza prelavaggio (7 litri in classe A+++), 45 litri per un carico di lavatrice (classe A), preferendo lavaggi a temperature basse. ENEA inoltre specifica che con l’installazione di pannelli solari si eviterebbero i consumi elettrici per scaldare l’acqua necessaria agli elettrodomestici;

- Sostituire i vecchi elettrodomestici con modello a risparmio energetico;

- Se possibile utilizzare rubinetti con sensori o comunque utilizzare dispositivi che riducono il flusso dell’acqua (valvole rompigetto);

- Installare sciacquoni a doppio tasto. In questo modo è possibile risparmiare anche 100 litri d’acqua al giorno, considerando che con lo scarico monopulsante si usano fino a 16 litri di acqua;

- Preferire l’uso della doccia a quello della vasca da bagno. Nel primo caso si usano 40 litri d’acqua, mentre nel secondo si consumano mediamente fra i 100 e i 160 litri d’acqua. Il risparmio è di circa 1.200 litri d’acqua all’anno;

- In caso di lunghi periodi di inutilizzo (es. quando si parte), è bene chiudere l’impianto idrico centrale;

- Installare sistemi di raccolta per l’acqua piovana per usi non potabili (ad esempio lavaggio auto e per innaffiare);

- Utilizzare sistemi temporizzati per l’irrigazione a goccia o in sub-irrigazione, ottenendo maggiore efficienza idrica;

- Innaffiare, se proprio è indispensabile farlo, le piante del tuo balcone o giardino, la notte (23-5). L’acqua evaporerà più lentamente, per un risparmio medio complessivo di circa 5-10 mila litri all’anno;

- Non utilizzare l’acqua potabile per il lavaggio di veicoli privati;

- Non utilizzare l’acqua per il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;

- Non utilizzare l’acqua potabile per alimentare fontane ornamentali, vasche e piscine. La grave crisi che attraversiamo impone il non utilizzo;

- Recuperare l’acqua di condensa dei condizionatori o dell’asciugatrice e riutilizzarla per usi domestici, ad esempio per il ferro da stiro (è molto simile all’acqua distillata o demineralizzata);

- Diversificare l’uso dell’acqua a secondo della sua qualità: tra acqua potabile, piovana, grigia e nera;

- Igienizzare, se possibile, tecnologie per il riutilizzo delle acque generate dalle operazioni di igiene personale (acque grigie);